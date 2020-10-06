Türkiye Eğitim Bakan Selçuk: Öğrenciler haftada iki gün okulda olacak, isteyen veliler çocuklarını okula gönderecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Quote Message: 12 Ekim Pazartesi günü uzaktan ve yüz yüze eğitim bir arada ilerleyecek. Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak, sınıf mevcutları azaltılacak." 12 Ekim Pazartesi günü uzaktan ve yüz yüze eğitim bir arada ilerleyecek. Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak, sınıf mevcutları azaltılacak."

Quote Message: Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilerimize esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak." Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilerimize esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak."

Quote Message: 12 bin 111 EBA destek noktası oluşturduk. Bilgisayar ve internet konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz, buradan EBA'ya bağlanabilecekler." 12 bin 111 EBA destek noktası oluşturduk. Bilgisayar ve internet konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz, buradan EBA'ya bağlanabilecekler."

Quote Message: Öğrencilere 500 bin tablet ulaştırılacak. Hazırlamış olduğumuz bir stratejiye göre önümüzdeki haftadan itibaren dağıtılmaya başlayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak." Öğrencilere 500 bin tablet ulaştırılacak. Hazırlamış olduğumuz bir stratejiye göre önümüzdeki haftadan itibaren dağıtılmaya başlayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak."