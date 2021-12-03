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Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Ve İstanbul Şubesi’nden Bir Heyet, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu Ziyaret Etti

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Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Ve İstanbul Şubesi’nden Bir Heyet, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu Ziyaret Etti.
Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Ve İstanbul Şubesi’nden Bir Heyet, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu Ziyaret Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin lokomotif sektörler olan turizm ve yüksek öğrenimin yansıra diğer sektörleri de ekonominin içine katarak ülkeyi kendi kendine yeter hale getirmek olduğunu söyledi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya ve İstanbul Şubesi heyetini kabulünde, KKTC’nin yatırım ve yatırımcı dostu bir ülke olacağını bu çerçevede yatırımcının önünü açmak için her türlü faaliyetin ortaya konulacağını kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, iki devlet tek millet vurgusu yaparak, “Anavatandan kendimizi hiçbir zaman ayrı görmedik” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, pandeminin ülkedeki lokomotif sektörler olan turizm ve yükseköğrenimi başta olmak üzere diğer sektörlerin de ciddi boyutta etkilediğini belirtti.

Sucuoğlu şöyle dedi: “23 Ocak’taki erken genel seçimlerden sonra bu iki sektörün yanı sıra belli ki başka yeni sektörleri de bu iki sektörün yanına katmamız gerektiğini gördük. Ülke sadece iki sektörle değil birçok sektörle ayakta durabilir. En büyük hedefimiz KKTC’yi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir ülke durumuna getirmektir. Anavatan her dönemde karşılıksız yardım eden, Kıbrıs Türkü’nü büyük sıkıntılardan kurtaran anavatanın katkıları ile ortak paydada hep birlikte KKTC’yi ekonomik anlamda ayakta tutma çabamız var”.
23 Ocak’tan sonra ciddi radikal açılımlar yapacaklarını kaydeden Başbakan, “Tanınmamışlık ve ambargolar ciddi bir problem ama Kıbrıs Türkü 1974’ten sonra hep itilmenin, kakılmanın dezavantajını yaşadı. Bana göre gün, tanınmamışlığın yarattığı dezavantajı avantaja döndürme zamanıdır” dedi.

KKTC’nin yatırım ve yatırımcı dostu bir ülke olacağını ifade eden Sucuoğlu, yatırımcının önünü açmak için her türlü faaliyetin ortaya konulacağını söyledi.

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