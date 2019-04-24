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Türkiye ekonomisi gelişiyor: Sahibinden satılık böbrek ilanı

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"Acil satılık böbrek: 0- negatif, tüm tahlillerim yeni yapıldı. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır"
Türkiye ekonomisi gelişiyor: Sahibinden satılık böbrek ilanı

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘dengeleme sürecinin etkisi ve bankaların aldığı sorumluluk’ ile konkordatonun Türkiye ekonomisinin gündeminden çıktığını duyurduğu sıralarda, İstanbul Sultangazi’deki otobüs duraklarında beliren bir ilan, vatandaşın dengelenme sürecinden nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi. İETT duraklarına asılan ve elle hazırlanan ilanlarda bir vatandaş, maddi zorluk ve borçtan dolayı böbreğini satışa çıkardığını duyuruyordu.

Sultangazi’nin en işlek caddelerindeki otobüs duraklarına asılan ilandaki "Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" ifadeleri bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Emin Haber internet sitesindeki habere göre durakta otobüs bekleyen Şenol Kala adlı vatandaş, ilanda yer alan numarayı aradı.

Kala’nın “Neden böyle yapıyorsunuz” sorusuna “Keyfimden böyle bir şey yapıyorum. Dalga mı geçiyorsunuz” diye cevap veren vatandaş, adının sorulması üzerine de şu sözlerle tepki gösterdi: “İsmime gelene kadar daha çok yol var. İhtiyaçtan dolayı kendi böbreğimi satıyorum.”

Demirören Haber Ajansı’nın aktardığına göre Sultangazi’de bir parkta yaşayan ve 20 bin lira borcu olduğu belirlenen vatandaş, kendisini arayan Kala’nın polis olmasından şüphelenmesi üzerine de eşinden boşandığını, üç çocuğunun yetiştirme yurdunda olduğunu belirterek çocuklarını yurttan almak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Boşandığı eşinin kendisini dolandırdığını iddia eden ilan sahibi, “Boşanan eşim beni borca soktu. Çocuklarını bıraktı, dayısının oğluna kaçtı. Ha öyle gebermişsin, ha böyle gebermişsin. Ev olmadığından dolayı çocukları yurttan alamıyorum” diye konuştu.

Daha sonra Emin Haber muhabirinin de telefonla ulaştığı vatandaş, adının Yücel olduğunu belirterek sosyal medyada da insanlardan yardım istediğini söyledi.

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