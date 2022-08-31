  • BIST 3.184,07
  • Altın 1003.677
  • Dolar 18.1871
  • Euro 18.2137
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü

»
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü. GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,6 artış gösterdi.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,6 artış gösterdi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı. Önceki yıllara ilişkin büyüme verilerinde de revizyona gidildi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Falyalı’nın eşinin mal varlığına tedbir konuldu”30 Ağustos 2022 Salı 11:32
  • Türkiye’de bulundu! 1,2 milyarlık altın ve gümüş rezervi...30 Ağustos 2022 Salı 10:56
  • Türk milletinin dönüm noktası: 30 Ağustos30 Ağustos 2022 Salı 09:12
  • Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bu kadar şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:15
  • Asker heykelinin mızrağı çalındı29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:26
  • Yunanistan’ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz28 Ağustos 2022 Pazar 16:02
  • TC Dışişleri Bakanlığı’ndan Libya açıklaması28 Ağustos 2022 Pazar 12:35
  • Türkiye’ye giden yolcu uçağında panik: Pilot bayıldı27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:32
  • Türkiye'de Benzine İndirime Gidiliyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:15
  • Müjde Ar: Yazıklar olsun, Sezen Aksu olayı gibi Gülşen'i apar topar içeri tıkmak tüm topluma gözdağıdır!27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti