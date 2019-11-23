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Türkiye Enerji Bakanı Dönmez’in açıklamaları Rum basınında

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Türkiye Enerji Bakanı Dönmez’in açıklamaları Rum basınında
Türkiye Enerji Bakanı Dönmez’in açıklamaları Rum basınında

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Türkiye’nin 2020 yılında beş sondaj yapmayı planladığına ilişkin açıklamaları ile Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı döşenmesine ilişkin “Milliyet” gazetesinde yer alan haber, Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi konuya ilişkin haberlerini: “2020 Yılında Beş Türk Sondajı – Türkiye’den Doğal Gaz Boru Hattı Planı” başlıkları altında verirken, diğer gazeteler ise haberlerinde şu başlıkları kullandılar:
Haravgi: “Dönmez: ‘Doğu Akdeniz’de Yabancı Şirketlerin Yardımı Olmaksızın Sondajlar”.
Alithia: “Türk Enerji Bakanı Doğu Akdeniz'de Hedef Yabancı Şirketler Olmaksızın Sondajlar – Türkiye’den İşgal Bölgelerine Çift Taraflı Doğal Gaz Boru Hattı Planlıyorlar”.

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