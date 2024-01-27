Türkiye ENKA Spor Kulübü Sporcusu Buse Savaşkan Rekor Kırdı!

Türkiye Büyükler Salon Rekoru KKTC doğumlu atlet "Türkiye ENKA SK" sporcusu Buse Savaşkan'ın!
Savaşkan, Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 Salon Şampiyonası'nda sergilediği 1.91 metrelik sıçrama ile Türkiye rekorunu elde etti!
Türkiye Büyükler Salon Rekoru KKTC doğumlu atlet "Türkiye ENKA SK" sporcusu Buse Savaşkan'ın!
Savaşkan, Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 Salon Şampiyonası'nda sergilediği 1.91 metrelik sıçrama ile Türkiye rekorunu elde etti!
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