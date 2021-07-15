Türkiye Erdoğan sonrasını konuşuyor... Avrasya Araştırma son 10 anketi açıkladı: Fark çift hanelere ulaştı

Analizini, Twitter hesabından "İmamoğlu ve Yavaş, Sultan'ın tahtını sallıyor; Fark çift hanelere ulaştı" notuyla paylaşan Özkiraz'ın "Erdoğan'ın bu seçimleri kazanma ihtimali neredeyse yok" ifadeleri dikkat çekti.

Özkiraz, "Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la kıyaslandığı anketlerde Akşener'in son 4 anketin 3'ünde Kılıçdaroğlu'nun ise son 5 anketin 4'ünde Erdoğan'ın önünde çıktığını gözlemlemiştik" açıklaması yaptı.

Özkiraz, Youtube hesabından yayımladığı analizine Artıbir Araştırma'nın son anketinden çıkan sonuçları değerlendirerek başladı.

Artıbir araştırmanın anket sonuçları şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılaştırıldı.

Kararsızlar dağıtıldığında...

Kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark artıyor. İmamoğlu: 51.1, Erdoğan: 48.9 olurken, fark: 2.2'ye çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılaştırmasında ise Yavaş: 45.8, Erdoğan 42.7, kararsız: 11.5 fark: 3.1 olarak çıkıyor.

Kemal Özkiraz, sonuçları neden iyimser bulduğuna dair Mart ayından itibaren yapılan anket grafiğini paylaştı.

Özkiraz, "Yaptığımız araştırmalarda kararsızların muhalefet lehine yönelim gösterdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sonuçları analiz eden Özkiraz, HDP seçmeninin kendi partilerinin aday çıkarma ihtimaline karşı "kararsızım" yanıtını verdiğini söyledi.

Erdoğan'ı önde gösteren tek anket şirketinin ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın olduğunu belirtti.