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Türkiye Erdoğan sonrasını konuşuyor... Avrasya Araştırma son 10 anketi açıkladı: Fark çift hanelere ulaştı

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube hesabından son 10 anketin sonuçlarını değerlendirdi.
Türkiye Erdoğan sonrasını konuşuyor... Avrasya Araştırma son 10 anketi açıkladı: Fark çift hanelere ulaştı

Analizini, Twitter hesabından "İmamoğlu ve Yavaş, Sultan'ın tahtını sallıyor; Fark çift hanelere ulaştı" notuyla paylaşan Özkiraz'ın "Erdoğan'ın bu seçimleri kazanma ihtimali neredeyse yok" ifadeleri dikkat çekti.

Özkiraz, "Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la kıyaslandığı anketlerde Akşener'in son 4 anketin 3'ünde Kılıçdaroğlu'nun ise son 5 anketin 4'ünde Erdoğan'ın önünde çıktığını gözlemlemiştik" açıklaması yaptı.

Özkiraz, Youtube hesabından yayımladığı analizine Artıbir Araştırma'nın son anketinden çıkan sonuçları değerlendirerek başladı.

Artıbir araştırmanın anket sonuçları şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılaştırıldı.

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Kararsızlar dağıtıldığında...

Kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark artıyor. İmamoğlu: 51.1, Erdoğan: 48.9 olurken, fark: 2.2'ye çıkıyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşılaştırmasında ise Yavaş: 45.8, Erdoğan 42.7, kararsız: 11.5 fark: 3.1 olarak çıkıyor.

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Kemal Özkiraz, sonuçları neden iyimser bulduğuna dair Mart ayından itibaren yapılan anket grafiğini paylaştı.

Özkiraz, "Yaptığımız araştırmalarda kararsızların muhalefet lehine yönelim gösterdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sonuçları analiz eden Özkiraz, HDP seçmeninin kendi partilerinin aday çıkarma ihtimaline karşı "kararsızım" yanıtını verdiğini söyledi.

Erdoğan'ı önde gösteren tek anket şirketinin ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın olduğunu belirtti.

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