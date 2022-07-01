Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde yeni gelişme: Sınır açılıyor

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Dördüncü Toplantısı, 1 Temmuz’da Viyana’da gerçekleşti.
Toplantıda Türkiye ve Ermenistan sınırının 3.ülke vatandaşlarına açılması için anlaşma sağlandı.
İki ülke arasında doğrudan hava kargo ticaretinin de başlayacağı kaydedildi.
Türkiye ve Ermenistan 2021'in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı.
Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak'ta Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlamıştı.
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