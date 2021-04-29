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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı: İçki satmaya devam edeceğiz

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"Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz"
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı: İçki satmaya devam edeceğiz

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, tam kapanmada uygulanacak olan alkol yasağıyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı genelgesinde herhangi bir yasak olmadığı için alkollü içki satışına devam edileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkollü içki satışının yasak olacağına dair herhangi bir madde bulunmamasına rağmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Valilikler, esnaf alkollü içki satmanın yasak olduğu bildirdi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söyledi. 

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Palandöken şu açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından yasakla ilgili böyle bir karar çıkmadı. İçişleri Bakanlığı’ndan da satış yasağına ilişkin genelge gelmedi. Ne yapacağız, biz kendi kendimize ‘yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var' deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz.

"Neye göre ceza kesilecek?"

Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun. İnternette, orada buruda yoruma dayalı olarak konuşulup duran ceza hangi yasanın hangi maddesinden uygulanacak, ben bilmiyorum. İki gündür olmayan bir yasağın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz."

 

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