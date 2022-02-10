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Türkiye, FIFA Sıralamasında İki Basamak Geriledi

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Türkiye, FIFA Sıralamasında İki Basamak Geriledi
Türkiye, FIFA Sıralamasında İki Basamak Geriledi

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre zirvenin sahibi Belçika.

Sıralamada Brezilya ikinci, Fransa ise üçüncü sırada yer alıyor.

Aralık ayında 37’nci sırada bulunan Türkiye, şubatta iki sıra geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart’ta açıklanacak.

İlk 10’da görünüm

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1828,45
2Brezilya1823,42
3Fransa1786,15
4Arjantin1766,99+1
5İngiltere1755,52-1
6İtalya1740,77
7İspanya1704,75
8Portekiz1660,25
9Danimarka1654,54
10Hollanda1653,73
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