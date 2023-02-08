Türkiye Gazeteciler Sendikası: Bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası, deprem bölgelerinde çalışan basın mensuplarıyla ilgili bir açıklama yaptı. TGS, "OHAL ilanıyla birlikte bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor" dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), “OHÂL ilânıyla birlikte bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor. TV yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor. Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz” açıklamasını yaptı.

Maraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ay süreyle 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. ANKA'da yer alan habere göre, TGS depremle ilgili haber yapan gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

TGS’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “OHÂL ilânıyla birlikte bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor. TV yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. İhmâllerden, yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor. Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz” denildi.