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Türkiye gazetesi: İmamoğlu, yarın mazbatayı alacak

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İstanbul için tartışmalar devam ediyor...
Türkiye gazetesi: İmamoğlu, yarın mazbatayı alacak

Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun resmî olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yarın mazbata alacağını yazdı.

Gazetenin birinci sayfasında “İmamoğlu yarın mazbatayı alacak” başlığıyla yer alan haberde özetle şu ifadeler yer aldı:

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"31 Mart seçimlerinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen siyasi partilerin itirazları nedeniyle birçok yerde seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Seçimlerin hemen ardından üç aşamalı bir itiraz süreci işlemeye başlamıştı. Siyasi partiler itirazlarını ilk olarak ilçe seçim kurullarına, buradan il seçim kurullarına taşıdı. Normal itiraz sürecinin son aşaması olan ve YSK’ya yapılan başvuruların karara bağlanmasına yönelik süre de dün itibarıyla tamamlandı. Maltepe için alınan oyların tümümün sayılması kararı kapsamında da bu ilçedeki sayım işleminin bugün tamamlanması bekleniyor. Maltepe’deki oyların sayımının tamamlanmasından sonra İstanbul’daki seçim düğümünü çözecek son aşamaya geçilecek. İl Seçim Kurulu, ‘Birleştirme tutanağı’ tanzim edecek. Bu aşamada İl Seçim Kurulu kazanan adayı da bir anlamda ilan etmiş olacak. CHP’liler de yarın Ekrem İmamoğlu’na mazbatanın verileceğini dile getiriyor."

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