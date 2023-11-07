  • BIST 7874.18
  • Altın 1804.528
  • Dolar 28.4657
  • Euro 30.4709
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye bir aydır bomba yağdırıyor

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC’ye geliyor

» »
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Spor Şurası ve Bilim Merkezi’nin açılış törenlerine katılmak üzere KKTC’ye geliyor.
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC’ye geliyor

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Spor Şurası ve Bilim Merkezi’nin açılış törenlerine katılmak üzere bu akşam KKTC’ye geliyor.

Sabah saatlerinde ilk olarak Şampiyon Melekler'in mezarlarını ziyaret edecek olan Bak, ardından Girne Acapulco Otel’de saat 10.00’da başlayacak Spor Şurası'nın açılış törenine katılacak.

Açılış töreninin ardından Çetinkaya Taksim Sahası’nda incelemelerde bulunacak Bak, saat 12.00’de gerçekleştirilecek Bilim Merkezi Açılış törenine katılacak.

Gelişim Merkezi’nde milli sporcularla bir araya gelecek Bak, “Yazarlık Atölyesine” katılan gençlerle tanışacak.

Öğleden sonra sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret edecek Osman Aşkın Bak, temasları çerçevesinde Güzelyurt Refika Öğretmen Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle akşam yemeği yiyecek.

Bak, temaslarını tamamlaması ardından akşam saatlerinde KKTC'den ayrılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Helin'in katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ mahkemeye çıkarıldı06 Kasım 2023 Pazartesi 16:30
  • Tatar, Özbekistan yolcusu... EİT zirvesine katılacak!06 Kasım 2023 Pazartesi 16:06
  • KTÖS, Spor Şurası için yapılan öğretmen seçimini “antidemokratik ve etik dışı” olmakla eleştirdi06 Kasım 2023 Pazartesi 15:53
  • Cumhurbaşkanı Tatar bugün BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yapacak06 Kasım 2023 Pazartesi 15:49
  • "KKTC'nin oturma izni verdiği biriyle iş yaptım"06 Kasım 2023 Pazartesi 15:47
  • Hava sıcaklığı yükseliyor...06 Kasım 2023 Pazartesi 15:34
  • 2 bin 874 gün ülkede kaçak... "Ülkeme dönmek istiyorum"06 Kasım 2023 Pazartesi 15:33
  • KKTC'de 30 Ekim - 05 Kasım'da İkinci Servis Olayları ve Yangınlar Kayda Değer Değil06 Kasım 2023 Pazartesi 15:30
  • Darp ve tecavüz... "Hatırlamıyorum" dedi...06 Kasım 2023 Pazartesi 15:28
  • Sel Tehlikesi ve Acil Durumlar: Önlemler ve Eylem Planları06 Kasım 2023 Pazartesi 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti