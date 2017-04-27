 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.522
  • Altın 144,729
  • Dolar 3,5612
  • Euro 3,8863
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİstanbul Pendik'te üniversite servisinde patlama: En az 6 yaralı

Türkiye genelinde 9 bin 103 polis açığa alındı

»
Türkiye genelinde 9 bin 103 polis açığa alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde FETÖ ile bğalantılı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 bin polis açığa alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması  (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet  teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

"667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin” 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL'DA 829 POLİS AÇIĞA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubundan 829'unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu öğrenildi.

667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ikisi 4'üncü sınıf emniyet müdürü, biri emniyet amiri, 85'i komiser sınıfı, 741'i memur olmak üzere 829 personel açığa alındı.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU MÜDÜR DE AÇIĞA ALINDI

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı İstanbul Grubunda başmüfettiş olan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz'ın da açığa alınanlar arasında olduğu  belirtildi. 

Celal Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı iken 17 Ağustos  2015'te Küçükçekmece'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet  Sülüşoğlu'nu vurarak öldüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve 8 gün sonra serbest  bırakılmıştı. "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla  kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yılmaz, aynı yıl 19 Kasım'daki  duruşmada yeniden tutuklanmıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılının  şubat ayındaki son duruşmada, "meşru müdafaa sınırları ve mazur görülebilecek  heyecan, korku ve telaş" nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına  hükmederek Yılmaz'ı tahliye etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Son Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar25 Nisan 2017 Salı 14:04
  • AK Parti kulisleri bunu konuşuyor ! Ramazan'dan önce...25 Nisan 2017 Salı 10:57
  • AK Partili eski bakan yeni parti mi kuruyor?25 Nisan 2017 Salı 10:56
  • İstanbul'da on binler "hayır" için sokağa indi!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:39
  • KKTC'ye de seferler düzenliyordu, satılan biletlerle ilgili açıklama geldi!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:30
  • Defarges TV ekranlarında ya iç savaş ya da suikast dedi!23 Nisan 2017 Pazar 12:42
  • Metiner'den Arınç ve Kılıç'la ilgili bomba sözler!22 Nisan 2017 Cumartesi 11:09
  • Uyuyan banka hesaplarından 5 milyon TL çaldılar22 Nisan 2017 Cumartesi 11:05
  • Gezici Araştırma'dan dikkat çeken referandum sonucu analizi21 Nisan 2017 Cuma 21:51
  • Ege'de korkutan depremler !21 Nisan 2017 Cuma 21:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti