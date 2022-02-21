Türkiye Genelinde birinci Hakan Tazegül

Türkiye Atletizm Federasyonu Trabzon Atletizm İl Temsilciliği 2022 sezonu Türkiye Kulüpler Yarı Maraton ligi 1.kademe yarışmaları Tabzon’da yapıldı.

42.Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı ile katılan atletimiz Hakan Tazegül takım halinde birinci olarak önemli başarıya imza attı.

Trabzon yapılan yarı maraton yol koşusu 267 elit atlet katılarak dereceye girebilmek için yarıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takım adına yarışan Hakan Tazegül, ekip arkadaşları ile birlikte iddialı hazırlandıkları yarışmada takım halinde birinci gelerek önemli başarıya imza attı.

40 Yaş Grubunda Birinci

Trabzon yarı maraton yol koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı ile katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 40 yaş grubunda 21 km yol koşusunu 1 saat, 10 dakika, 25 saniye ile Türkiye genelinde birinci olarak çok önemli başarı elde etti.

2009 yılında kendisine ait olan 1:09:33 derecelik rekoru elinde tutan Hakan Tazegül, 13 yıl aradan sonra 1:10:25 lik derecesiyle çok yaklaştı.

42.Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna katılan ülkemiz atletlerinden Yusuf Gökalp ise 1 saat, 11 dakika, 75 saniye ile en iyi derecesini koştu.

19 Mayıs Samsun Yarı Maratonu

Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı ile birlikte Uluslararası 42.Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna katılan ve başarılı sonuçlar elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül Ankara’ya dönerek kampa girdi.

Gazi Maustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs Samsun yarı maratonu ilk kademe ferdi finallerin yapılacağı yarışmaya katılacak olan başarılı atletimiz Hakan Tazegül, hazırlıklarını sürdürüyor.

Hakan Tazegül Rekoruna Çok Yaklaştı

2009 yılında yine Trabzon’da koşluna Uluslararası yarı maraton (21 Km) yol koşusunda

KKTC yarı maraton rekoru daha önce 1:09:33 ile elinde tutan Hakan Tazegül, 13 yıl aradan sonra 1:10:25 lik derecesiyle çok yaklaştı.