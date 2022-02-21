  • BIST 2.037,62
  • Altın 831.524
  • Dolar 13.6518
  • Euro 15.4791
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Türkiye Genelinde birinci Hakan Tazegül

»
Türkiye Genelinde birinci Hakan Tazegül
Türkiye Genelinde birinci Hakan Tazegül

Türkiye Atletizm Federasyonu Trabzon Atletizm İl Temsilciliği 2022 sezonu Türkiye Kulüpler Yarı Maraton ligi 1.kademe yarışmaları Tabzon’da yapıldı.

42.Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı ile katılan atletimiz Hakan Tazegül takım halinde birinci olarak önemli başarıya imza attı.

hakan-tazegul-1-(5).jpg

Trabzon yapılan yarı maraton yol koşusu 267 elit atlet katılarak dereceye girebilmek için yarıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takım adına yarışan Hakan Tazegül, ekip arkadaşları ile birlikte iddialı hazırlandıkları yarışmada takım halinde birinci gelerek önemli başarıya imza attı.

 

40 Yaş Grubunda Birinci

Trabzon yarı maraton yol koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı ile katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 40 yaş grubunda 21 km yol koşusunu 1 saat, 10 dakika, 25 saniye ile Türkiye genelinde birinci olarak çok önemli başarı elde etti.

2009 yılında kendisine ait olan 1:09:33 derecelik rekoru elinde tutan Hakan Tazegül, 13 yıl aradan sonra 1:10:25 lik derecesiyle çok yaklaştı.

42.Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna katılan ülkemiz atletlerinden Yusuf Gökalp ise 1 saat, 11 dakika, 75 saniye ile en iyi derecesini koştu.

hakan-tazegul-1-(3).jpg

19 Mayıs Samsun Yarı Maratonu

Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı ile birlikte Uluslararası 42.Trabzon yarı maraton (21 Km) yol koşusuna katılan ve başarılı sonuçlar elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül Ankara’ya dönerek kampa girdi.

Gazi Maustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs Samsun yarı maratonu ilk kademe ferdi finallerin yapılacağı yarışmaya katılacak olan başarılı atletimiz Hakan Tazegül, hazırlıklarını sürdürüyor.    

hakan-tazegul-1-(4).jpg

Hakan Tazegül Rekoruna Çok Yaklaştı

2009 yılında yine Trabzon’da koşluna Uluslararası yarı maraton (21 Km) yol koşusunda 

KKTC yarı maraton rekoru daha önce 1:09:33 ile elinde tutan Hakan Tazegül, 13 yıl aradan sonra 1:10:25 lik derecesiyle çok yaklaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçası20 Şubat 2022 Pazar 14:39
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy’un Ankara’daki Merkezini Ziyaret Etti20 Şubat 2022 Pazar 10:20
  • Nobel Ödüllü Aziz Sancar'dan Aşı Çağrısı19 Şubat 2022 Cumartesi 18:15
  • Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünya zirvesinde19 Şubat 2022 Cumartesi 16:00
  • Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat'ta Atina'da yapılacak19 Şubat 2022 Cumartesi 15:30
  • Erdoğan Stoltenberg İle Telefonda Görüştü: Ukrayna Krizi Diplomasi İle Çözülmeli'19 Şubat 2022 Cumartesi 13:03
  • Türkiye İle AB Arasında 4 Yıl Sonra Bir İlk19 Şubat 2022 Cumartesi 12:16
  • Mersin’de üç boyutlu yazıcıyla yapılan yapay resifler denize indirildi18 Şubat 2022 Cuma 21:38
  • Tarkan’ın Gündemdeki ‘Geççek’ Şarkısının Sözleri18 Şubat 2022 Cuma 21:10
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!18 Şubat 2022 Cuma 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti