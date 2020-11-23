  • BIST 1.324
  • Altın 462,691
  • Dolar 7,6535
  • Euro 9,0898
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1008 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Türkiye Genelinde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Sona Erdi

»
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Türkiye Genelinde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Sona Erdi

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf22 Kasım 2020 Pazar 19:30
  • Erdoğan G20 zirvesinde: "Doğu Akdeniz meselesinde soğukkanlı davrandık"22 Kasım 2020 Pazar 19:14
  • Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti22 Kasım 2020 Pazar 18:28
  • TC MSB, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda açıklama yaptı22 Kasım 2020 Pazar 15:05
  • Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki:Yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz22 Kasım 2020 Pazar 15:02
  • Erdoğan: Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız. Kobani katliamının failleri Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz22 Kasım 2020 Pazar 14:50
  • AK Partili Turan’dan açıklama: ‘Köşkü Tatar istedi’22 Kasım 2020 Pazar 14:42
  • GKK, Vural Türkmen’e başsağlığı diledi…22 Kasım 2020 Pazar 13:55
  • Nagehan Alçı: En büyük kaygım şimdi de Batı düşmanlığı bayrağını muhalefetin devralması ihtimali22 Kasım 2020 Pazar 13:28
  • “Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermeli”22 Kasım 2020 Pazar 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti