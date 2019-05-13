Türkiye gerilimi tırmandırıyor iddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye’nin meydana getirdiği anlaşmazlıklar ve sorunlarla, güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) ve Ege’de baskı yaptığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Gerilimi Tırmandırıyor” başlıklı manşet haberinde, Türkiye’nin bölgesel ve içte olmak üzere, tüm cephelerdeki faaliyetlerinin genel olarak duyarsızlıkla ele alınmasının, yaptığı faaliyetlerin, kendisi tarafından Avrupa ve uluslararası toplum tarafından bunlara tolerans gösterildiği ve kabul edildiği şeklinde yorumlandığını öne sürdü.

Gazeteye göre “diplomatik kaynaklar” ise yaptıkları açıklamada “Türkiye’nin Kıbrıs ve Ege’de gerilimi tırmandırmayı tercih etmesinin, genel ortamla ilgisiz olmadığına” işaret ettiler.

Ankara’nın Kıbrıs’ın ardından Yunanistan ve Doğu Ege’ye doğru hareket ettiğini görüldüğünü yazan gazete, Türkiye’nin dün Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Yunanistan’ın tüm Doğu Ege’deki egemenliğine itiraz ettiğini ve NATO’dan, bölgedeki adaları kullanmamasını istediğini iletti.

Türkiye’nin bunun haricinde, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inin ardından, Rodos ile Meis’e doğru da benzer şekilde hareket edeceğinin tahmin edildiğini öne süren gazete, Türkiye’nin davranış şeklinin, Ankara’nın çeşitli faaliyetlerinin ele alınmasıyla ilgisiz olmadığı yorumunda bulundu.

İstanbul’daki seçimlerin iptal edilmesi konusunda da ortaya çıktığı üzere, AB’de bu konuyla çok az ilgilenildiğini yazan gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise bu tarz yaklaşımları, yaptığı faaliyetlerin onaylanması ve ileriye gitmesi için bir mesaj olarak kabul ettiği iddiasında bulundu.

Rum kesiminin ise bu hafta yeniden tezlerini açık bir şekilde Avrupalı ortaklarına iletmeye çalışacağını yazan gazete, ilk hamlenin bugün Brüksel’de yapılacak AB Dışişleri Konseyi toplantısı çerçevesinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından yapılacağını anımsattı.

Gazete “elindeki bilgilere dayanarak”, Hristodulidis’in 28 üye devletten muhataplarına, bölgedeki bütün durumu anlatacağını ekledi.

Politis gazetesi ise “Türkiye’ye Yaptırımlarda Bulunması İçin Üç Dönüm Noktası- Katılım Süreciyle İlgili Rapor Çok Önemli” başlıklı manşet haberinde, Ankara’nın hafta sonunda gerginlik söylemlerini sürdürdüğünü iddia etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz’deki bütün açık konularla ilgili diyalog çağrısında bulunduğunu yazan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığının ise, Türkiye hükümetinin uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal ettiklerine dair suçlamalara yanıt verme çabasıyla, Doğu Ege’deki adaların askersizleştirilmesi konusunda bir açıklama yaptığını iletti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise bu ortamda, AB Dışişleri Konseyinin bugün bilgilendirmesiyle, Türkiye aleyhinde Avrupa önlemleri alınması için bir dizi faaliyeti harekete geçireceğini yazan gazete, nihai kararların 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan AB zirvesinde alınacağını bildirdi.

Gazete bunun öncesinde, 5 Haziran’da Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin AB katılım süreciyle ilgili raporunun yayımlanacağını, 17 Haziran’da ise AB Dışişleri Konseyi’nin toplanacağını ekledi.

Alithia gazetesi ise “Diplomatik Karşı Saldırı- Yasadışı Türk Faaliyetleri İçin Birçok Aşamada Hareketler- Diplomatik Saldırı Tam Gelişme Halinde” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, son günlerde denizde yaşanan sakinliğin Rum kesimini rahatlatmadığını ve Rum kesiminin Türk faaliyetlerinin şu veya bu şekilde devam edeceğini düşündüğünü iletti.

Gazete Rum kesiminin, yasadışı olduğu iddia edilen Türk faaliyetleri için, birçok aşamada hareketlerde bulunduğunu yineledi.

KİPRİANU

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Türkiye’nin tehditleri altında, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Gazete dün bir etkinlikte konuşan Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, müzakerelerin Guterres çerçevesi ve bugüne kadar varılan görüş birlikleri temelinde yeniden başlamasına hazır olduğu konusunda ikna etmesi için, BM Genel Sekreterine seslenmeye çağırdı.