  • BIST 2.002,24
  • Altın 780.75228
  • Dolar 13.5452
  • Euro 15.2968
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Türkiye, Gine Bissau'da Güven Ve İstikrar Ortamının Yeniden Tesis Edilmesinden Memnun

»
Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da dün yaşanan darbe girişiminin ardından güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesinin memnuniyetle karışlandığını bildirdi.
Türkiye, Gine Bissau'da Güven Ve İstikrar Ortamının Yeniden Tesis Edilmesinden Memnun

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısında olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Bissau'nun yanında olacağına işaret edilen açıklamada, "Gine Bissau Cumhuriyeti'nde dün yaşanan darbe girişiminin ardından, ülkedeki güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Başkent Bissau'da, dün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında silah sesleri duyulmuş ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olayı "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun asker tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.

Embalo, birkaç saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda durumun hükümetin kontrolü altında olduğunu bildirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika Medyasında 'Hello Türkiye' Kampanyası Tanıtıldı31 Ocak 2022 Pazartesi 19:34
  • Erdoğan, davetine yanıt beklerken, İsrail’den dikkat çekici iddialar geldi31 Ocak 2022 Pazartesi 12:06
  • Kılıçdaroğlu’ndan "Troll raporu"31 Ocak 2022 Pazartesi 10:32
  • "Zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar"30 Ocak 2022 Pazar 22:51
  • Türkiye’de Yeni Vaka Sayısı 88 Bin 14530 Ocak 2022 Pazar 19:42
  • TTB’den Koca’ya Tepki: Ölüyoruz30 Ocak 2022 Pazar 17:48
  • Türkiye İle Maldivler Arasında 5 Anlaşma İmzalandı30 Ocak 2022 Pazar 16:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar’a Beypazarı’nda Büyük İlgi30 Ocak 2022 Pazar 15:53
  • Türkiye' de Üretilen Maskeler, Yunan Parlamentosunda Tartışma Yarattı30 Ocak 2022 Pazar 14:58
  • Arkadaşını 3’lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş30 Ocak 2022 Pazar 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti