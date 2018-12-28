Türkiye girecekti Suriye ordusu girdi: Suriye ordusu Menbiç'te

Reuters’ın haberine göre açıklamada, “Menbiç’e bayrağımızı diktik” dendi.
Suriye ordusu, Menbiç’te yaşayanların güvenliğini garanti ettiği ettiğini duyurdu.
Son olarak YPG ‘Türk tehlikesi’ne karşı, çekildiği bölgelerin kontrolünü alması için Suriye ordusuna çağrıda bulunmuştu.
YPG’nin siyasi kanadı Şam’a heyet göndererek koruma istemişti.
Türkiye, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı adını verdiği harekatlarla Suriye’deki YPG hedeflerini vurmuştu. Türkiye, PKK’nın Suriye kolu saydığı YPG’nin elindeki Menbiç çevresine ÖSO birliklerini sevk etmişti.
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