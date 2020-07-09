  • BIST 118.713
  • Altın 400,205
  • Dolar 6,8586
  • Euro 7,7889
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Türkiye, GKRY’nin askeri eğitim programına dahil etmesine tepki gösterdi

»
Türkiye, GKRY’nin askeri eğitim programına dahil etmesine tepki gösterdi
Türkiye, GKRY’nin askeri eğitim programına dahil etmesine tepki gösterdi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim programına dahil etmesi hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

ABD’nin 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni söz konusu programa dahil ettiğini açıkladığına işaret eden Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini dile getirdi.

Aksoy, Ada’daki iki tarafa eşit muamelenin bir Birleşmiş Milletler ilkesi olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce de defaatle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri adımlar Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamamakta, aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır.

İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada’da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır.”

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da da asker uğurlama törenleri yasaklandı08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:59
  • Atletizmde yarışmalar 15 Temmuz'da başlıyor08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:40
  • 'Helal otelde' alkollü içki satışı: Muhafazakar müşteriler konseptin değiştiğini sonradan öğrendiler08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:24
  • Hattuşa'nın 3 bin 500 yıl önceki hali 'sanal gerçeklik' uygulamasıyla ziyarete açıldı08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:37
  • TikTok videosu çekmek isteyen 17 yaşındaki genç su birikintisinde boğuldu08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:23
  • Şentop yeniden TBMM Başkanı oldu07 Temmuz 2020 Salı 20:37
  • TC Sağlık Bakanı Koca: Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz07 Temmuz 2020 Salı 18:30
  • Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı07 Temmuz 2020 Salı 18:30
  • İstanbul'da 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı...Rekor 37 kişiydi07 Temmuz 2020 Salı 18:27
  • Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan dava açıldı07 Temmuz 2020 Salı 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti