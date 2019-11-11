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Türkiye gönderdi, Yunanistan kabul etmedi: Sınır dışı edilen IŞİD'li tampon bölgede kaldı

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İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor
Türkiye gönderdi, Yunanistan kabul etmedi: Sınır dışı edilen IŞİD'li tampon bölgede kaldı

Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı IŞİD'li terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği IŞİD üyesi, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan IŞİD'li, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen IŞİD'li Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

Yunanlılar,  teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği terörist, iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor. 

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