Türkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla
Son döndemde verdiği partilerle salgın kurallarını hiçe saydığı için tepki çeken Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti.
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin YouTube üzerinden yayınlanan Sorgu Sual programına katıldı. Programda genel kültür soruları karşısında zorlanan Şahin yayını terk etti. Ünlü modelin Fahrettin Koca'yı tanımaması şaşırttı.
25 Ekim 2020 Pazar 20:00
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