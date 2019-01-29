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Türkiye, Güzelyurtlu ailesine tazminat verecek!

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2005 yılında öldürülen Güzelyurtlu ailesinin cinayetinin aydınlanmaması ile ilgili Türkiye’yi suçlu buldu.
Türkiye, Güzelyurtlu ailesine tazminat verecek!

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında Güzelyurtlu ailesinin öldürülmesi davasının çözümlenmesi konusunda işbirliği sağlanmaması iddialarını yeniden ele alan AİHM’nin kararı bugün açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 15 olumlu, 2 olumsuz oy karşılık  Avrupa Kongresi’nin, 2 Maddesi olan “Yaşam Hakkı / Soruşturma” maddesini ihlal etmediğine karar verildi.

Türkiye'nin ise oy birliği ile işbirliği yapmadığına karar verildi.

Mahkeme Türkiye’ye Güzelyurtlu ailesinin akrabaları, Mehmet Güzelyurtlu, Ayça Güzelyurtlu, Deniz Erdinch, Emine Akerson, Fezile Kirralar, Meryem Özfirat ve Muzaffer Özfirat'a ayrı ayrı 8.500 Euro tazminat ve ayrıca 10 bin Euro mahkeme masraflarını ödemesine de karar verdi

CİNAYET NASIL OLMUŞTU? Hatırlanacağı üzere 15 Ocak 2005 tarihinde Kıbrıs'ın güneyinde, Lefkoşa Larnaka yolu üzerindeki Goşşi köyü yakınlarında işlenen cinayette Elmas Güzelyurtlu,eşi Zerrin ve kızları Eylül Güzelyurtlu öldürülmüştü.

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