“Türkiye, Gymnıch toplantısına davet edilmedi” iddiası...

ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu yıl Finlandiya’nın Helsinki kentinde düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı’na çağırılmadıklarını iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin, AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen temaslarda bugüne kadar her yıl kendisine bir yer bulduğunu, ancak “bu sene geleneğin bozulduğunu” savunarak, konferansa Batı Balkan ülkelerinin çağırılmasına karar verildiğini ve böylece Türkiye’nin dışarıda bırakıldığını öne sürdü.

Daha önceki uygulamalarda, Batı Balkan ülkelerine davet gönderildiğinde Türkiye’nin de davet edilmekte olduğunu, ancak bu sefer Türkiye’nin çağırılmadığını savunan gazete, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun Çavuşoğlu’nu, toplantı sonrası gerçekleştirilen gayrı resmi yemeğe davet ederek durumu idare etme girişiminde bulunmasına karşın Türkiye’nin “rahatsızlığını belli etmek adına” bu daveti reddettiğini savundu.

Gazete, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Finlandiya Dönem Başkanlığı’yla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği bu eylemin Türkiye’ye, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine gerçekleştirdiği eylemlere yanıt teşkil ettiğini” iddia etti.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN TEMASLARI

Gazete haberinin devamında, Helsinki’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunduğunu, Yunanistan Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le ortak açıklama yaptığını ve Kuzey Makedonya’yla diplomatik ilişkiler kurulmasını sağlayan bir anlaşmaya imza attığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hristodulidis’in Fransız Mevkidaşı Jean Yves Le Drian, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Emanuela Del Re ve Alman Mevkidaşı Heiko Maas’la gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri konusunu ele aldıkları ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis’in Helsinki’deki gayrı resmi toplantıda yaptığı konuşmada ise, Doğu Akdeniz’in taşıdığı öneme vurgu yaptığını ve AB’nin bölgedeki varlığının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdiğini belirtti.

Hristodulidis, “bölge ülkeleriyle mükemmel” ilişkilere sahip olan Güney Kıbrıs’ın, bir AB üyesi olarak bu konuda her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu da ifade etti.

KUZEY MAKEDONYA’YLA ORTAK DEKLARASYON

Gazete bir diğer haberinde, Hristodulidis’in Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’la görüştüğünü, görüşme sonrasında imza atılan ortak deklarasyonla, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması kararının duyurulduğunu yazdı.

Hrsitodulidis görüşmede, Güney Kıbrıs’ın Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği perspektifine yönelik desteğini bir kez daha yineledi.

HRİSTODULİDİS VE ANGELİDİS “HİBRİT TEHDİT” MERKEZİNDE TEMASLARDA BULUNDU

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Hristodulidis ile Yunanistan Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in Helsinki’deki “Hibrit Tehditlerle Mücadele Merkezi”nde temaslarda bulunduklarını yazdı.

Gazete, Hristodulidis ve Savvidis’in, söz konusu merkezin yetkilileriyle temaslarda bulunduklarını ve hibrit tehditlerle mücadele alanında söz konusu merkezle mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını ve bu mücadeleye daha fazla katkı koymaya hazır olduklarını dile getirdiklerini aktardı.