"Türkiye hala irade göstermedi"

Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolaou, Türkiye'nin Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve çalışabilir bir çözümün bulunması konusunda hala daha gerekli iradeyi göstermediğini söyledi.

Pazar günü 1974 yılından beri kayıp olan ve kalıntıları bulunduktan sonra DNA metodu ile akıbeti belirlenen Kıbrıslı Rum Eleftherios Ioannides'in cenaze töreninde konuşan Nikolaou, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'in, Yunan hükümetiyle eşgüdüm içinde “samimi ve iyi niyetli” olduğunu vurguladı.

Bakan, Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözüm AB ilkeleri temelinde olması gerektiğine işaret etti.

Kayıp kişiler konusuna değinen Kıbrıslı Bakan, bir işgal kuvveti olan Türkiye'nin Türk işgali altındaki bölgelerde bulunan askeri bölgelerde kazı çalışmalarının yapılmasına izin vermesi gerektiğini söyledi ve bunun Türkiye'nin yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Ankara'nın aynı zamanda, kendi askeri arşivlerine erişim sağlanmasına izin vermesi gerektiğine işaret eden Bakan, Türkiye'nin 1974 yılından beri kayıp kişilerin kalıntılarının bulunması ve yerleri değiştirilen kalıntılar konusunda bilgi vermesi çağrısında bulundu.