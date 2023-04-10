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Türkiye Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptı

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Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleşti.
Türkiye Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu icra ettiğini duyurdu. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları eğitim uçuşlarına devam ediyor. Çeşitli üslerden havalanan uçaklar Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti. MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli üslerden havalanan uçakların görüntülerine yer verildi.

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