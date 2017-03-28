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Türkiye, hazırlık maçında Moldova'yı 3-1 yendi

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Türkiye, hazırlık maçında Moldova'yı 3-1 yendi
Maçta Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder ilk kez milli formayla gol attı

Türkiye, hazırlık maçında Moldova'yı 3-1 yendi. Eskişehir ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaparken Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder gibi gençler ilk kez milli formayla golle tanıştı.

14. dakikada ay-yıldızlı takımın hızlı gelişen atağında Oğuzhan Özyakup, kendi yarı sahasından aldığı topla Moldova yarı sahasına kadar ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topla buluşan Emre Mor, kaleci Pascengo'yu da geçerek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 24. dakikada ise Emre Çolak'ın soldan kullandığı korner atışında Moldova ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti. İlk yarı 2-0 bitti. 52'de ise genç futbolcu Cengiz Ünder skoru 3-0'a getirdi. Uzatma dakikalarında Moldova bir gol buldu ve maç 3-1 sona erdi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Moldova ile oynadığı hazırlık maçında Eskişehir, tarihinde ilk kez milli maça ev sahipliği yaptı. Eskişehir ve çevre illerden gelen futbolseverler milli maça yoğun ilgi gösterdi. Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletler, 26 gün önce tükenmişti. Karşılaşmayı 35 bin futbolsever tribünden seyretti.

Terim ilk 11'i değiştirdi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Finlandiya maçında sahaya çıkan kadronun tamamında değişikliğe gitti.

A Milli Takım, Moldova müsabakasına Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Emre Çolak, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Ahmet Çalık, Enes Ünal, Emre Mor 11'i ile başladı.

Ay-yıldızlı takımın elemelerde Antalya'da yaptığı Finlandiya maçında 11'de forma giyen Volkan Babacan, Ömer Toprak, Volkan Şen, Gökhan Gönül ve Arda Turan bu maçın kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Mehmet Topal ile Yunus Mallı yedek soyundu.

Genç futbolcular performanslarıyla dikkat çekerken Emre Mor'un rakibine attığı bir çalım sosyal medyada gündem oldu. 

Güray, Deniz, Harun ve Serdar da ilk kez milli forma giydi.

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