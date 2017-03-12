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SON DAKİKAErdoğan'dan hollandaya sert cevap!

Türkiye Hollanda gerilimi tırmanıyor

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Türkiye Hollanda gerilimi tırmanıyor
Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Hollanda ziyaretine izin verilmedi. Türk konsolosluğu önünde protesto düzenleyen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan ziyaret krizi, Almanya'dan Hollanda'ya kara yoluyla geçmeye çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle daha da tırmandı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebutalib, pazar sabahının ilk saatlerinde yaptığı basın konferansında Bakan Kaya'nın "istenmeyen yabancı" ilan edildiğini açıkladı.

Bakan Kaya'nın, Almanya'dan kara yolu üzerinden  Rotterdam'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na geçme girişimi, Rotterdam polisi tarafından engellendi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın ziyaretinin "sorumsuzca bir hareket" olarak sınıflandırıldığını ve kendisine ziyareti öncesi Türk Konsolosluğu'ndaki referandum etkinliğinin "istenmediğinin" tebliğ edildiğini kaydetti. NOS televizyonunda yer alan açıklamada, Bakan Kaya'nın buna rağmen ziyaretini gerçekleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Bakan kente ulaşmadan, konsolosluğun bulunduğu sokakların kapatıldığı bilgisi verildi. Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na gelen Bakan ve yanındaki heyetin uzun süren görüşmeler sonrasında polis eskortları eşliğinde Almanya sınırına ulaştırıldığı bildirildi.

Konsolosluk önündeki protestolarda gözaltılar

Bakan Kaya'nın, Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na erişiminin engellenmesi üzerine konsolosluk önünde bine yakın kişinin Türk bayraklarıyla protesto gösterisi düzenlediği bildirildi. Cumartesi gece saatlerine kadar devam eden protestolara polisin tazyikli suyla müdahale ettiği ve gözaltıların olduğu bilgisi verildi.

Hollanda hükümeti cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinin yasaklanmasının öncesinde ülkede Türk hükümet yetkililerinin referandum etkinlikleri nedeniyle "kamusal düzenin ve güvenliğin tehlikeye atılmayacağının" altının çizildiğini hatırlattı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Türk hükümetiyle "düzgün bir çözüm bulmanın, imkânsız olduğunu" belirtildi. Türk yetkililerin Hollanda'ya yönelik "sözlü saldırılarının" kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen hükümet açıklamasında, yine de Türkiye ile diyalogun sürmesinden yana olunduğu belirtildi.

Hollanda hükümeti, Bakan Kaya'dan önce Rotterdam'da cumartesi akşamı bir referandum etkinliğine katılması planlanan Çavuşoğlu'na ülkeye giriş izni vermemişti. Çavuşoğlu, ziyaretine izin verilmemesinin ardından yaptığı açıklamada, "bu adımın bir karşılığı olacak" diye konuşmuştu. İstanbul Bağcılar'daki bir toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan ise Hollanda'ya yönelik "bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” ifadelerini kullanmıştı.

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