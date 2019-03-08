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Türkiye İçin Yıkıcı Deprem Uyarıları Yapan Frank Hoogerbeets Kimdir?

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Son zamanlarda Türkiye için sıkça deprem uyarısı yapan Hoogerbeets'in kim olduğunu biliyor musunuz?
Türkiye İçin Yıkıcı Deprem Uyarıları Yapan Frank Hoogerbeets Kimdir?

Ortaya attığı deprem tahminlerinin çoğunun doğru çıkmasıyla bir anda dünyanın gündemine oturan Frank Hoogerbeets, son haftalarda Türkiye için deprem tahminlerini kamuoyuna sunmasıyla ülkemizde de popüler hâle geldi. Ülkemiz için 7 - 9 Mart tarihleri arasında büyük bir depremin Marmara Bölgesi'nde gerçekleşeceğini söyleyen Hoogerbeets bu tahminleri nasıl yapıyor?

Frank Hoogerbeets kimdir?

Hollandalı gök bilimci olan Frank Hoogerbeets, çocukluğundan beri Güneş sistemine ve gezegenlere hayran olduğunu söylüyor. Hayranlığını gençlik yıllarında da devam ettiren Hoogerbeets, 80'li ve 90'lı yıllarda gezegenlerin hareketleri ile Dünya'da meydana gelen depremler arasında bir bağ kurmaya çalıştı ancak kaynaklar sınırlı olduğu ve elle toplanması gerektiği için bu çalışmasında başarısız oldu.

Takvim yaprakları 2002 yılını gösterdiğinde Ditranium isimli kâr amacı gütmeyen, gezegenlerin hareketlerine bağlı oluşan geometrik düzenlerin Dünya üzerinde oluşturduğu sismik aktiviteleri inceleyen organizasyonunu kurdu. 

Doğru tahminleri nasıl gerçekleştiriyor?

Çalışmalarının ciddi anlamda meyve vermesi ise 2014'te Güney Pasifik'te gerçekleşen 6,0 büyüklüğünde 3 adet sismik aktivitenin ardından 3 tane de Kuzey Pasifik'te 7,9 büyüklüğünde sismik aktivite gerçekleşmesi ile oldu.

Bu depremler için Hoogerbeets: "Bunlar çok ani ve büyük sismik yükselmelerdi, öyle ki o ay sismik aktiviteler bakımından sakin geçmişti. İlk düşüncem bu kadar enerjinin nereden geldiği sorusu oldu. Bu soru, beni tekrar gezegenlerin hareketlerine bakmaya itti. Eskiden yaptığımın aksine bu sefer Güneş sistemi simülasyonu yazılımını kullandım. Ulaştığım sonuç ise büyük bir buluş niteliğindeydi. Zira o gün içerisinde 3 adet gezegensel hizalanma meydana gelmişti." dedi.

22 Mayıs 1960'ta meydana gelen ve Dünya rekoru olan 9,5 büyüklüğündeki deprem; Mars, Merkür ve Uranüs'ün hizalanmasından bir gün sonra gerçekleşmişti. Aynı şekilde 28 Mart 1964'te Alaska'da meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem; Mars, Merkür ve Uranüs'ün hizalanmasından hemen sonra meydana gelmişti. Diğer bir örnek ise; Dünya, Merkür ve Jüpiter ile sıralanırken, Merkür'ün de Güneş ve Venüs ile aynı hizada olduğu 27 Ocak 1700 tarihinde Cascadia'da meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem.

Hollandalı gök bilimci nasıl ünlendi?

Frank'in saygınlık kazanması ise 20 Nisan 2015 tarihinde yaptığı ilk deprem tahmini sayesinde oldu. Bu tahmininde Frank, 22 - 27 Nisan 2015 tarihleri arasında büyük bir depremin gezegenlerin hizalanması sebebiyle meydana gelebileceğini söylüyordu. Dediği gibi de oldu. 25 Nisan 2015 tarihinde Nepal'de 7,8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi.

Tahminlerinin neredeyse hepsinin doğru çıkmasıyla bir dönem kahin gözüyle bakılan Frank Hoogerbeets, kötü haberin müjdecisi olarak anılmıştı.

Türkiye için durum kritik!

Frank Hoogerbeets 7 - 9 Mart tarihleri arasında; Merkür, Jüpiter, Mars ve Güneş’in tek sıra hâlinde hizalanacağı ve bunun da Dünya’nın tektonik plakalarını fazlasıyla etkileyeceğini söylüyor. Bu doğrultuda Hollandalı deprem tahmincisi, 7 - 9 Mart tarihleri arasında 7,0 üzeri ve son derece yıkıcı bir depremin kritik noktalarda gerçekleşebileceğini söylüyor.

Hoogerbeets daha önce verdiği bir röportaj esnasında İstanbul ve Orta Anadolu’nun deprem riski altında olduğunu söylemişti. Bu bağlamda neyle karşılaşabileceğimizi henüz bilmiyoruz ancak herhangi yıkıcı bir depremin gerçekleşmemesini ümit edebiliyoruz.

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