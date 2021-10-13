Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: “Mustafa Akıncı’ya giriş yasağı getirildiği iddiası yalandır”

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Avrupa Gazetesi’nin manşete taşıyarak iddia ettiği Türkiye giriş yasaklılar listesinde 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da isminin yer aldığı iddiasını yalanladı.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa Akıncı’nın isminin Türkiye’ye girişi yasaklananlar listesinde olduğu iddasına karşılık, “Bu bir yalandır. Nokta...” ifadelerini kullandı.
Bu bir yalandır— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 13, 2021
NOKTA https://t.co/Svg0pgIIMg
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.