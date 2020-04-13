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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eksikliğimizin insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu artırdı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eksikliğimizin insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu artırdı
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eksikliğimizin insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu artırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesi üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

“Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığı karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir” diyen Soylu, attığı adımlardaki eksikliğinin insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesinin sorumluluğunu artırdığını söyledi.

Soylu mesajını “Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah…” diye bitirdi.

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