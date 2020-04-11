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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Türkiye İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2.736 kişiye işlem yapıldı

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Türkiye İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2.736 kişiye işlem yapıldı
Türkiye İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2.736 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 bin 736 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için adli veya idari işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi

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