Türkiye İçişleri'nden “İBB'ye soruşturma” açıklaması

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Çataklı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

ACİL YIKILACAK KONUT SAYISI 899

– Düzce depremi müdahale ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 6 bin 635 personel ve bin 97 araç görevlendirilmiş olup şu anda 3 bin 101 personel ve 663 araç göreve devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, 59 bin 852 bina, 156 bin 998 bağımsız bölüm incelenmiştir. Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899’dur.

– İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 Kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11i büyük, 50’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik toplam bin 205 operasyon yapılmıştır.

17 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

– Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu, terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısıdır.

– Kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir.

103 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

– Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78’i PKK/KCK, 24’ü IŞİD, 1’i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi.

– Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik olarak Kasım ayında gerçekleştirilen 23 bin 96 operasyonda 29 bin 100 kişi gözaltına alınmış, bin 970 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

– Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak.