Türkiye iki Suriye uçağını düşürdü: Operasyona Bahar kalkanı harekatı ismi verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de iki savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" denildi.

Açıklamada ayrıca, "İdlib'de, bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Pilotlar atladı

Suriye resmi haber ajansı SANA, rejime ait iki uçağın İdlib üzerindeyken vurulduğunu bildirdi. Ajans, paraşütle atlayan pilotların güvenli bir alana indiğini belirtti.

Suriye devletine bağlı yayın organları, daha önceki haberlerinde, Suriye uçağının düşürüldüğü yönündeki Anadolu Ajansı haberini yalanlamıştı. Suriye medyası, rejim güçlerinin İdlib'deki Serakib kasabası üzerinde bir Türk İHA'sını düşürdüğünü bildirmişti.

SANA başta İdlib olmak üzere, ülkenin kuzeybatısı üzerindeki hava sahasının uçak ve İHA'lara kapatıldığını duyurmuştu. Ajansın haberinde, hava sahasını ihlal eden uçakların düşürüleceği belirtilmişti. Haberde, "Türk rejiminin güçleri, İdlib vilayeti ve çevresindeki silahlı kuvvetlerimize karşı düşmanca eylemlerini sürdürüyor" denilmişti.

Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Türkiye, İdlib'deki saldırı sonrası başlattığı Suriye operasyonuna "Bahar Kalkanı Harekâtı" adını verdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" ifadelerini kullanan Akar, "Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır" diye konuştu.

Akar, "Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın... Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır" dedi.