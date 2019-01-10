Türkiye ikinci sondaj gemisiyle Kıbrıs’ın batısında petrol ve doğalgaz arayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ikinci sondaj gemisinin Kıbrıs’ın batısını da içeren Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde sondaja başlayacağını söyledi.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait Fatih adlı sondaj gemisi ekim sonunda Alanya’nın 60 mil açığında petrol ve doğalgaz aramak üzere çalışmalara başladı.
Çavuşoğlu NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, “İkinci gelecek platformun münhasır ekonomik bölgemiz, aynı zamanda Kıbrıs’ın batısına denk gelecek bölgede sondaja başlaması konusu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündeme geldi. Orada da cumhurbaşkanımızın talimatıyla herkes üzerine düşeni yapıyor” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.