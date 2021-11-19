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Türkiye ile Bulgaristan arasında kriz: Nota verildi

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14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine, Türkiye’nin müdahale ettiği ve Bulgaristan’ın içişlerine karıştığı iddiaları ve Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.
Türkiye ile Bulgaristan arasında kriz: Nota verildi

14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine, Türkiye’nin müdahale ettiği ve Bulgaristan’ın içişlerine karıştığı iddiaları ve Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Angel Cholakov’u dün gece Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

BU BİR GARABET

Büyükelçi Cholakov’a; Sofya Büyükelçisi Sekizkök’ün Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmasının, bu tür temelsiz ithamların Bulgar makamlarınca gündeme getirilmesinin Bakanlık tarafından yadırgandığı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan’ın Türkiye’deki Bulgar vatandaşı seçmenlerin en temel hakkını kullanmasına yönelik olarak tepki göstermesinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek, bunun bir garabet olduğu vurgulandığı öğrenildi.

SUİİSTİMAL ETMEYİN

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Büyükelçi’ye, Türkiye’nin ve Türkiye’deki oy kullanımının Bulgar iç siyasetinde suiistimal edilmemesinin beklendiği ifade edilerek, bu hususları içeren bir nota verildiği aktarıldı. Ayrıca, Sofya Büyükelçiliği önünde yapılan uygunsuz gösteri ve davranışlara ilişkin tepkinin de dile getirildiği belirtildi.

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