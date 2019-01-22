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Türkiye ile Ehliyet protokolü imzalanacak

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TC ve KKTC arasında “Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Protokolü” 23 Ocak 2019 Çarşamba günü Ankara’da TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından imzalanacak
Türkiye ile Ehliyet protokolü imzalanacak

Bu protokol ile birlikte Türkiye’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden KKTC vatandaşları, hamili oldukları KKTC sürüş ehliyetlerini TC sürüş ehliyetine çevirebilecektir. Aynı şekilde ülkemizde çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden TC vatandaşları da geçerli sürüş ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebilecek   

İmzalanacak olan protokol sayesinde uzun bir süredir iki ülke vatandaşlarının yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılmış olacaktır. 2019 yılı Mayıs ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni tüzüklerle hayata geçecek küresel araç sınıflandırma uygulaması sayesinde KKTC sürüş ehliyetlerinin küresel alanda uyumlaştırılması da sağlanmış olacak.

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