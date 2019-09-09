Türkiye ile imzalanan Ekonomik programın üzerinden 50 gün geçti nakit akışı yok!

T.C. ile KKTC arasında 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan Ekonomik Programda ön görülen KKTC'ye nakit akışının henüz daha yürürlüğe girmediği öğrenildi.

Meclis'in açılması mı bekleniyor?

İmzalanan protokolün üzerinden 50 gün geçmesine rağmen nakit akışının henüz daha sağlanmamış olmasının UBP-HP hükümetinin protokol kapsamında Ekim başında hayata geçirilmesini taahüt ettiklerinin Ankara tarafından izleneceği öne sürüldü.

Özelleştirmeler gündemde

Meclis'in 1 Ekim'da açılması ile birlikte Limanlar, Kamu Reformu, Telefon vb. yasa tasarılarının Meclis'e gelmesi bekleniyor.