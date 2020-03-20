Türkiye ile İran arasında koronavirüs anlaşması: Bin tanı kiti, 4 bin maske gönderilecek

Koronavirüs nedeniyle can kaybının neredeyse bine ulaştığı İran'a Türkiye'den yardım eli uzandı. Anlkara ile Tahran yönetimi arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma imzalandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildiği belirtildi.

İran'da Ayetullah Hamaney fetva yayımladı

Can kaybının 988'e, virüs bulaşanların sayısının ise 16 bin 169'e ulaştığı İran'da alınan önlemleri uygulamayanlar ve hastalığını gizleyenlerin 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Ayrıca, önlemler kapsamında meclis oturumu da internet üzerinden gerçekleştirildi.

Ayetullah Ali Hamaney, tedbirler kapsamında zorunlu haller dışındaki seyahatlerin caiz olmadığına dair fetva yayımladı.