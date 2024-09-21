Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma T.C. Resmi Gazete'de

Türkiye'nin, KKTC ile yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma T.C. Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma" 20 Aralık 2022'de Ankara'da eski Sağlık Bakanları Fahrettin Koca ile İzlem Gürçağ Altuğra tarafından imzalanmıştı.

T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmaya göre taraflar eşitlik, karşılıklılık ilkelerine dayalı olarak, karşılıklı fayda temelinde ve karşılıklı mutabakat ile sağlık alanında işbirliğini geliştirme ve güçlendirme hususlarında anlaştı.