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Türkiye ile KKTC Arasında Konsolosluk Anlaşması TBMM’de Kabul Edildi

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Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 20 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan “KKTC vatandaşlarına konsolosluk yardımı sunulması”na yönelik anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Türkiye ile KKTC Arasında Konsolosluk Anlaşması TBMM’de Kabul Edildi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 20 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan “KKTC vatandaşlarına konsolosluk yardımı sunulması”na yönelik anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Anlaşma kapsamında, KKTC vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin geniş diplomatik temsilcilik ağı üzerinden konsolosluk hizmetlerinden faydalanabilmesi sağlanacak.

Hizmetin Detayları

•KKTC vatandaşlarının karşılaştığı mağduriyetlerin önlenmesi ve konsolosluk hizmeti alabilmelerine imkan tanınacak.

•Vatandaşların başka ülkelerde gözaltına alınmaları, tutuklanmaları ya da hapis cezası almaları durumunda Türkiye Cumhuriyeti gerekli desteği sunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, yaptığı açıklamada, “Kendi vatandaşımızdan ayrı görmediğimiz Kıbrıs Türkü’nü dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmayacak ve yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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