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Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret artık TL ile yapılacak!

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Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret artık TL ile yapılacak!
Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret artık TL ile yapılacak!

Türkiye’den KKTC‘ye yapılan ihracatlarda firmalar artık döviz kullanamayacak.

İki ülke arasındaki ticaret 5 Aralık 2022’den itibaren TL ile yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat Genelgesinde yapılan değişiklik ile KKTC ihracatlarında 5 Aralık’tan itibaren gümrük beyannamesinde ihracat bedelinin Türk Lirası olarak beyan edilmesi ve bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu hale getirildi.

Genelgede yapılan değişiklikte “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, Gümrük Beyannamesi’nin 22'nci hanesinin Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 5 Aralık 2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.” ifadelerine yer verildi.

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