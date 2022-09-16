Türkiye ile KKTC tatbikat yapacak

“Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022” KKTC'de icra edilecek.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı- 2022, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımı ile 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında KKTC'de icra edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, tatbikata, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın maksadının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek olduğu belirtildi.