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Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma... Taçoy: “Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz'deki oyunu bu adım ile bozuldu”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile “Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz’deki oyununun bozulduğunu" vurguladı.
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma... Taçoy: “Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz'deki oyunu bu adım ile bozuldu”

Taçoy yazılı açıklamasında, Türkiye'nin hem sahada hem de masada güçlü olma politikasına göre hareket ettiğine işaret ederek, “Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın bölgede kurmaya çalıştığı enerji birlikteliği bu adım ile pertaraf olma yoluna girmiştir. Türkiye ile Libya arasındaki belirlenen sınırların, gelecekte çok önemli süreçlerin yaşanmasına neden olacağını görüyoruz" dedi.

“Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın, enerji jeopolitiğine yeni bir yön vereceğini ifade eden Taçoy, “Doğu Akdeniz'de, Türkiye son sözü söylemeden adım atanlar, hüsrana uğrar. KKTC olarak, atılan adımı selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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