Türkiye ile Libya arasındaki MEB anlaşması Rum basınında

Fileleftheros gazetesi: “Ok Yaydan Çıktı – Türkiye Libya’yla Girit’den Kıbrıs’ın Etrafına Kadar MEB Anlaşması İmzaladı” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Libya’yla MEB sınırlarının belirlenmesi anlaşması imzaladığını okuyucusuna duyurdu.



Gazete, Türkiye’nin bu anlaşmayı imzalayarak, Doğu Akdeniz’de enerji konularında yeni anlaşmazlıklara ve gerginliklere yol açacak bir adım attığı iddiasında bulunurken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin açıklaması ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın anlaşmaya ilişkin tepkisine de geniş yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:



Haravgi: “Deniz Sınırlarının Belirlenmesi Konusunda Türkiye-Libya Anlayışı – İlgili Anlaşmayı İmzaladılar ve Girit’den Bir Bölgeyi De İçeriyor”.

Politis: “Türkiye ve Libya Yunan MEB’ini ‘Yiyorlar’ – Denizi Grileştiriyorlar”.

Alithia: “Libya’yla Deniz Sınırı Anlaşması”.