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Türkiye İle Maldivler Arasında 5 Anlaşma İmzalandı

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Türkiye ile Maldivler arasında ticaret, tarım, çevre, kültür ve diplomasi akademileri alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Türkiye İle Maldivler Arasında 5 Anlaşma İmzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi temasları kapsamında ziyarette bulunduğu Maldivler'de 2 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Turizmden yatırımlara, çevre sorunlarından terörizmle mücadeleye kadar her konuda işbirliğimizi geliştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

 

Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Ekonomik Kalkınma Bakanı Fayyaz İsmail ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Maldivler Balıkçılık, Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Dr. Hussain Rasheed Hassan ile Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shadid ile Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ile Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Sanat, Kültür ve Miras Devlet Bakanı Mohamed Thoriq ile de Kültürel İşbirliği Anlaşması imzaladı.

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