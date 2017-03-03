Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova ve Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye ve Rusya ombudsmanlarının iki ülke arasında insani iletişim kanalları kurması ve bilgi paylaşımı yapması yönünde bir memorandum imzaladı

Ankara'da düzenlenen ve bugün sona erecek 4. Uluslararası Uluslararası Ombudsmanlık Sembozyumu'na katılan isimler arasında Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova da yer alıyor. Sempozyum çerçevesinde Türkiye ile Rusya arasında bir ilk olarak insani iletişim kanalları kurması ve bilgi paylaşımı yapması yönünde bir memorandum imzalandı.

İmza töreninde konuşan Moskalkova "Ülkelerimiz tarihinde ilk kez iki ombudsman yardımlaşma yönünde anlaşma imzalıyor. Bu, geniş kapsamlı bir anlaşma. Türkiye'de yaşayan Ruslar ve Rusya'da yaşayan Türkler hakkındaki durumlarda, yeni bir mevzuat konusunda karşılıklı bilgi paylaşacağımızı taahhüt ediyoruz" dedi.

Moskalkova, memorandumun ikili ilişkileri de güçlendireceğini söyledi.