Türkiye ile Rusya arasında ‘tahıl’ görüşmesi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından; küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi” denildi.