Türkiye ile Rusya’nın anlaştığı ateşkes İdlib’de yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya’nın başkenti Moskova’da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkes yürürlüğe girdi.

Ankara-Moskova hattında günlerdir devam eden İdlib temasları sonuçlandı. Türkiye, Rusya ile 3 maddelik mutabakata vardı ve ateşkes sağlandı.

Ateşkes, saat 00.01 itibarıyla başladı.Sınır hattında aylardır devam eden ve Bahar Kalkanı Harekatı’yla en üst düzeye çıkan hareketlilik, yerini sessizliğe bıraktı.

Silahlar sustu, patlamalar kesildi, uçuşlar durdu.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dikkatle izlediği sınır hattında, sessizlik gece boyunca sürdü.