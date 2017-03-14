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Türkiye ile Ukrayna arasında, kimlikle seyahat anlaşması imzalandı

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Türkiye ile Ukrayna arasında, kimlikle seyahat anlaşması imzalandı
Başbakan Binali Yıldırım, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Groysman'ı kabul etti. İkilinin görüşmesi sonucunda ekonomik anlaşmalar ve iki ülke arasında nüfus cüzdanıyla seyahat etme anlaşması imzalandı.

Çankaya Köşkü'ndeki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Ukrayna ile ticaret hacminin artmasına yönelik adımların atılacağını söyledi.

YILDIRIM: İLİŞKİLERİMİZ GELİŞME POTANSİYELİNE SAHİP

Yıldırım, şöyle konuştu: "Bugün yaptığımız görüşmelerde, gerek askeri alanda, gerek NATO çerçevesinde, işbirliğimizin gelişmekte olduğunu teyit ettik. Turizm alanında durumumuz iyiye gidiyor. Bilim ve eğitim alanında karşılıklı ilişkileri geliştirecek bir anlaşma imzaladık. Ukrayna'ya kimlikle seyahat anlaşmasını imzaladık."

GROYSMAN: İKİ ÜLKE ARASI TİCARET ARTACAK

Ukrayna Başbakanı Groysman ise bugün imzalanan anlaşmalarla Türkiye ile Ukrayna'nın yakınlaştığını ifade etti: "Bu ziyaret, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin başlangıcının 25'inci yılında gerçekleşiyor. Yaptığımız anlaşmalar, vatandaşlarımızın karşılıklı seyahatlerine kolaylaştırmaya yöneliktir. Bölgesel havaalanlarından karşılıklı uçuşlar olacak. Serbest ticaret anlaşması, ticareti karşılıklı artıracaktır."

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